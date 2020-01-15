НАТО не залучатимуть напряму до розслідування аварії літака в Ірані

Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

НАТО солідарне з Україною щодо розслідування авіакатастрофи

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не залучатимуть напряму до розслідування аварії літака МАУ в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Кулеби, в Північноатлантичному альянсі солідарні з Україною щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані, збитого іранськими військовими, але не будуть напряму залучатися до нього, адже це не входить до його функцій.

"Сьогодні у мене була розмова з послами двох країн, які представляють учасників завтрашньої зустрічі. Сам Альянс не буде напряму залучатися до розслідування, тому що це не є функцією НАТО. Але Альянс у своєму діалозі з іранськими партнерами наполягатиме на тому ж, на чому наполягає Україна: справедливе розслідування, притягнення винних до відповідальності, виплата компенсацій відповідно до міжнародних вимог. Тут Альянс буде нашим союзником у здійсненні політичного тиску, у разі потреби", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що Іран ігнорує запити України в рамках розслідування катастрофи українського літака в Тегерані та скасував приїзд експерта. Іранський експерт повинен був прибути 15 січня в Україну, щоб оглянути лабораторію, де планують розшифровувати чорні ящики.

Також РБК-Україна писало, що початок розшифровки чорних скриньок пасажирського літака української авіакомпанії МАУ, який збили іранські військові, планується 20 січня. Розшифровка чорних скриньок має відбутися у Києві.