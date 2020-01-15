ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАТО не залучатимуть напряму до розслідування аварії літака в Ірані

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 23:02
НАТО не залучатимуть напряму до розслідування аварії літака в Ірані
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

НАТО солідарне з Україною щодо розслідування авіакатастрофи

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не залучатимуть напряму до розслідування аварії літака МАУ в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Кулеби, в Північноатлантичному альянсі солідарні з Україною щодо розслідування катастрофи українського літака в Ірані, збитого іранськими військовими, але не будуть напряму залучатися до нього, адже це не входить до його функцій.

"Сьогодні у мене була розмова з послами двох країн, які представляють учасників завтрашньої зустрічі. Сам Альянс не буде напряму залучатися до розслідування, тому що це не є функцією НАТО. Але Альянс у своєму діалозі з іранськими партнерами наполягатиме на тому ж, на чому наполягає Україна: справедливе розслідування, притягнення винних до відповідальності, виплата компенсацій відповідно до міжнародних вимог. Тут Альянс буде нашим союзником у здійсненні політичного тиску, у разі потреби", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що Іран ігнорує запити України в рамках розслідування катастрофи українського літака в Тегерані та скасував приїзд експерта. Іранський експерт повинен був прибути 15 січня в Україну, щоб оглянути лабораторію, де планують розшифровувати чорні ящики.

Також РБК-Україна писало, що початок розшифровки чорних скриньок пасажирського літака української авіакомпанії МАУ, який збили іранські військові, планується 20 січня. Розшифровка чорних скриньок має відбутися у Києві.

Албанія вислала іранських дипломатів через їх зв'язок із Сулеймані Україна і НАТО узгодили проведення спільних навчань в Одесі
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниНАТОІранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся