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Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака у Ірані

Новини » Політика     15.01.2020 - 19:30
Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака у Ірані
Фото: Руслан Рябошапка та посли країн G7 (gp.gov.ua)

Сторони обмінялися думками щодо санкцій ЄС, застосованих до колишніх високопосадовців

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка обговорив з послами країн "Великої сімки" питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, під час зустрічі було обговорено питання щодо розслідування катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Також сторони обмінялися позиціями щодо санкцій Європейського союзу, застосованих до колишніх високопосадовців.

Крім того, генпрокурор повідомив про результати і подальші кроки реформування прокуратури.

Нагадаємо, планується, що розшифровка чорних скриньок пасажирського літака Boeing "Міжнародних авіаліній України", який збили іранські військові, розпочнеться в Києві 20 січня.

Зазначимо, посол України в США Володимир Єльченко заявив про недоцільність скликання Ради безпеки ООН через катастрофу українського лайнера.

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