Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака у Ірані

Сторони обмінялися думками щодо санкцій ЄС, застосованих до колишніх високопосадовців
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка обговорив з послами країн "Великої сімки" питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генпрокурора.
Як зазначається, під час зустрічі було обговорено питання щодо розслідування катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
Також сторони обмінялися позиціями щодо санкцій Європейського союзу, застосованих до колишніх високопосадовців.
Крім того, генпрокурор повідомив про результати і подальші кроки реформування прокуратури.
Нагадаємо, планується, що розшифровка чорних скриньок пасажирського літака Boeing "Міжнародних авіаліній України", який збили іранські військові, розпочнеться в Києві 20 січня.
Зазначимо, посол України в США Володимир Єльченко заявив про недоцільність скликання Ради безпеки ООН через катастрофу українського лайнера.