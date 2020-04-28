Столтенберг підкреслив важливу роль ядерної зброї НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Метою НАТО є світ без ядерних озброєнь, проте світ не стане безпечніше, якщо Альянс позбудеться свого арсеналу

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про важливість стратегії спільного використання ядерної зброї в ході обговорення закупівель Німеччиною нових американських бойових літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Deutshe Welle.

За його словами, метою НАТО є світ без ядерних озброєнь. У той же час він підкреслив, що світ не стане безпечнішим, якщо НАТО позбавиться від свого ядерного арсеналу, а такі країни, як Китай, Російська Федерація і Північна Корея - немає.

"Ми за збалансоване, а не одностороннє ядерне роззброєння. Поки є ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", - повідомив генсек НАТО.

Столтенберг також повідомив, що стратегія спільного використання ядерної зброї об'єднує цілий ряд партнерів.

"Мова йде про дії в ядерній сфері, в рамках яких одні партнери забезпечують літаки, логістику і підтримку, а інші - системи озброєнь. Все це разом забезпечує НАТО ядерне стримування", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Йенс Столтенберг попередив про небезпеку нових російських ракет. За його словами, нові російські ракети мобільні, їх легко заховати, і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу.

Крім того, НАТО продовжить підтримувати санкції проти Росії і буде посилювати політику стримування, проте прагне поліпшити відносини з Москвою. За словами Столтенберга, НАТО сподівається поліпшити відносини зі своїм найбільшим сусідом, однак постійно стикається зі все більш рішучою політикою Росії, яка прагне посилити сфери впливу у світі.