Столтенберг закликав країни НАТО наростити військову допомогу Україні

НАТО повинне продовжувати нарощувати постачання військової допомоги Україні. Треба допомогти українцям, які мужньо захищають свою країну, досягти перемоги на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує CNN.

"Українці мужньо захищають свою батьківщину. Щоб допомогти їм у цьому, союзники виділили та надали Україні допомогу в галузі безпеки на мільярди доларів. НАТО висловлює рішучу підтримку Україні, тому необхідне подальше зміцнення та посилення з боку НАТО щодо оборони та уникнення довгострокових наслідків війни, у тому числі для нашої майбутньої позиції щодо Росії", - додав він.

Нагадаємо, також генсек НАТО висловив впевненість, що Україна здатна здобути перемогу над російськими військами.

Додамо, за словами Столтенберга, війна на території України йде не так, як цього очікувала Росія. Окупанти відступають від Харкова, а наступ на Донбас - зупинився.

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