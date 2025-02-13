ua en ru
Чт, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

НАТО будет брать на себя больше обязательств по помощи Украине, - Умеров

Четверг 13 февраля 2025 14:23
UA EN RU
НАТО будет брать на себя больше обязательств по помощи Украине, - Умеров Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

США в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в сфере безопасности, а НАТО будет брать на себя больше обязательств в вопросе поддержки страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова во время совместного выступления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Видим, что все союзники поддерживают нас. США продолжат также помощь по безопасности. НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи и обеспечению подготовки", - заявил министр.

Политика Трампа в отношении Украины

Как пишет Financal Times, европейские чиновники тем временем опасаются, что им придется нести расходы на послевоенную безопасность и реконструкцию из-за того, что их якобы исключили из мирных переговоров между США и Россией по Украине.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Киев и Европа обязаны быть исключены из будущих мирных переговоров о завершении полномасштабной войны в Украине.

Тем временем Трамп назвал "маловероятным" и "непрактичным" вероятное членство Украины в НАТО. При этом помощь будет, но она будет "безопасной".

Подробнее о том, как реагируют западные СМИ на телефонные переговоры Трампа с диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине НАТО Соединенные Штаты Америки Рустем Умеров
NEWS
Европа в шоке? Как реагируют западные СМИ на заявления Трампа и его команды об Украине и Путине
Европа в шоке? Как реагируют западные СМИ на заявления Трампа и его команды об Украине и Путине
DAILY
Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Комбат 3-й ОШБр Олег Романов: Пехота вгрызлась зубами в землю, но насколько ее хватит?