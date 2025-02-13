НАТО будет брать на себя больше обязательств по помощи Украине, - Умеров

США в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в сфере безопасности, а НАТО будет брать на себя больше обязательств в вопросе поддержки страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова во время совместного выступления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Видим, что все союзники поддерживают нас. США продолжат также помощь по безопасности. НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи и обеспечению подготовки", - заявил министр.

Политика Трампа в отношении Украины

Как пишет Financal Times, европейские чиновники тем временем опасаются, что им придется нести расходы на послевоенную безопасность и реконструкцию из-за того, что их якобы исключили из мирных переговоров между США и Россией по Украине.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Киев и Европа обязаны быть исключены из будущих мирных переговоров о завершении полномасштабной войны в Украине.

Тем временем Трамп назвал "маловероятным" и "непрактичным" вероятное членство Украины в НАТО. При этом помощь будет, но она будет "безопасной".

Подробнее о том, как реагируют западные СМИ на телефонные переговоры Трампа с диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским - в материале РБК-Украина.