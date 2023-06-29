На следующем заседании Ставки обсудят размещение "вагнеровцев" в Беларуси, - Данилов

На следующем заседании Ставки верховного главнокомандующего будут рассмотрены вопросы размещения в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Давайте посмотрим, где они ("вагнеровцы", - ред.) окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы. Это непростые люди. Есть понимание, что если количество "вагнеровцев", а именно 8-8,5 тысячи, окажется непосредственно в Беларуси... Сейчас такого количества там нет. Посмотрим, чем они будут там заниматься", - сказал Данилов.

По его словам, за короткий промежуток времени был поставлен лагерь, состоящий из летних палаток.

Секретарь СНБО отметил, что Украина будет внимательно наблюдать, для чего это происходит - или для "раздражения Литвы, Польши, или для того, чтобы находящиеся на границе украинские войска были в напряжении".

"Завтра будем очень внимательно за этим вопросом наблюдать. Более того, президент дал поручение на ближайшем заседании Ставки рассмотреть этот вопрос с учетом всей информации, которую имеет наше разведсообщество", - добавил Данилов.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об уходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

27 июня стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" находится на территории Беларуси. При этом Лукашенко заявил о желании принять наемников Пригожина в состав своей армии.

По данным СМИ, Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси для диверсионных миссий.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Североатлантического союза. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

К тому же, в Польше приняли решение укрепить границу с Беларусью из-за перемещения в страну наемников ЧВК "Вагнера".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.