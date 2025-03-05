На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США работают над новой встречей. Глава государства ожидает положительных результатов уже на следующей неделе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.
"Сегодня наши команды - Украины и Соединенных Штатов Америки - начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майкл Волц, есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе", - отметил Зеленский.
По словам главы государства, Украина сейчас вообще проводит много международной работы. В частности, сегодня, 5 марта, президент поговорил с премьер-министрами Нидерландов, Португалии и Словении, а также с канцлером Германии. Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку.
Также президент добавил, что Украина активно готовится к саммиту ЕС, который состоится уже завтра, 6 марта, в Брюсселе.
"И должны возобновить движение также на европейском направлении, то, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом. Договорились о встрече переговорных команд в ближайшее время.
Также они обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США.
Также ранее мы сообщали, что Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров о прекращении войны. Идет обсуждение относительно команды переговорщиков.
Советник по нацбезопасности президента США Майк Волц заявил, что "официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые бы привели к прекращению войны".