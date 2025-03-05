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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США работают над новой встречей. Глава государства ожидает положительных результатов уже на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

"Сегодня наши команды - Украины и Соединенных Штатов Америки - начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майкл Волц, есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, Украина сейчас вообще проводит много международной работы. В частности, сегодня, 5 марта, президент поговорил с премьер-министрами Нидерландов, Португалии и Словении, а также с канцлером Германии. Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку.

Также президент добавил, что Украина активно готовится к саммиту ЕС, который состоится уже завтра, 6 марта, в Брюсселе.

"И должны возобновить движение также на европейском направлении, то, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Встреча США и Украины

Напомним, сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом. Договорились о встрече переговорных команд в ближайшее время.

Также они обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США.

 

Также ранее мы сообщали, что Украина и США обсуждают дату и место встречи для переговоров о прекращении войны. Идет обсуждение относительно команды переговорщиков.

Советник по нацбезопасности президента США Майк Волц заявил, что "официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые бы привели к прекращению войны".

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки