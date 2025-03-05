Наступного тижня мають бути перші результати щодо зустрічі США та України , - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США працюють над новою зустріччю. Глава держави очікує на позитивні результати вже наступного тижня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.
"Сьогодні наші команди - України та Сполучених Штатів Америки - почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, Україна зараз взагалі проводить багато міжнародної роботи. Зокрема, сьогодні, 5 березня, президент поговорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, а також з канцлером Німеччини. Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку.
Також президент додав, що Україна активно готується до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра, 6 березня, в Брюсселі.
"І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Домовилися про зустріч переговорних команд найближчим часом.
Також вони обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США.
Також раніше ми повідомляли, що Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни. Йде обговорення щодо команди перемовників.
Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц заявив, що "офіційні особи обговорюють дату, місце і команду перемовників, які б привели до припинення війни".