Наступного тижня мають бути перші результати щодо зустрічі США та України , - Зеленський

"Сьогодні наші команди - України та Сполучених Штатів Америки - почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, Україна зараз взагалі проводить багато міжнародної роботи. Зокрема, сьогодні, 5 березня, президент поговорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, а також з канцлером Німеччини. Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку.

Також президент додав, що Україна активно готується до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра, 6 березня, в Брюсселі.

"І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів", - підкреслив Зеленський.

Зустріч США та України

Нагадаємо, сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Домовилися про зустріч переговорних команд найближчим часом.

Також вони обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США.