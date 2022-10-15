Эскалация России не повлияет на ход войны, поскольку Украина имеет преимущество, - СМИ

Запуская ракеты и мобилизуя десятки тысяч новых истребителей, Россия надеется остановить продвижение Украины, но у Украины по-прежнему есть явное преимущество на поле боя.

Ракетные удары не имеют большой стратегической ценности, хотя они приносят широкомасштабные человеческие страдания и нарушают жизнь в городах, не относящихся к боевым действиям, говорится в оценках. С момента начала нападения в понедельник более трех десятков человек были убиты и десятки ранены. Электроэнергетическая инфраструктура Украины, пожалуй, является главной целью, а это значит, что некоторые жилые районы погрузились во тьму, в результате чего гражданские столкнулись с возможностью провести зиму без электричества.

Как пишет The Washington Post, условия на поле боя по-прежнему способствуют более ловким, более высокомотивированным и лучше вооруженным украинским военным, которые, похоже, сохранят преимущество перед неуклюжей, плохо оснащенной и измученной армией России, по крайней мере, в ближайшем будущем. Американские и другие западные официальные лица предполагают, что Украина продлит контрнаступление в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что погода замедляет темпы войны.

По словам военных экспертов, темпы еще больше замедлятся, поскольку зима приносит снег и лед на востоке и грязь на юге на местность, где велось большинство недавних сражений. В какой-то момент в ближайшие месяцы погода может заставить Украину прекратить наступление, но пока украинцы сохраняют инициативу и импульс.

"Однако уже не ожидается, что Россия сможет захватить гораздо большую территорию. Украина так радикально изменила ход борьбы, что единственный нерешенный вопрос состоит в том, сколько еще территорий Украина сможет вернуть, а не в том, сможет ли Россия достичь своей цели", - сказал Роб Ли из Филадельфийского исследовательского института внешней политики.

По его словам, украинская армия, которую Россия в начале войны сильно уступала во вооружении, теперь превосходит российскую почти по всем параметрам, от современных западных артиллерийских систем, которые она использует для выявления российских целей вдали от линии фронта до доступности. и качество солдат, которых может привести в бой.

Ожидается, что способность России выдерживать ракетные удары будет сокращаться, что еще больше ограничит ее возможности в поле боя, говорят западные официальные лица и военные эксперты. В частности, считается, что Россия заканчивает высокоточные ракеты, которые могут быть использованы для поражения ключевых объектов.