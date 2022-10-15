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Как зима повлияет на ход войны в Украине: оценка генерала Ходжеса

Новина українською →
Суббота 15 октября 2022 20:22
Как зима повлияет на ход войны в Украине: оценка генерала Ходжеса Фото: бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

С наступлением зимы условия ведения войны станут сложнее. При этом оккупантам будет труднее обороняться, чем украинским войскам - атаковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Конечно зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для атакующих украинских сил", - сказал он.

Ходжес добавил, что россияне недостаточно оснащены, не готовы и не обучены.

Военный эксперт считает, что Вооруженные силы Украины будут продолжать давить и получать успехи. При этом наступление будет вести труднее, и продвижение будет более медленным.

"Погода может повлечь затруднения для дронов, например. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы", - добавил Ходжес.

Напомним, The Washington Post писало, что условия на поле боя способствуют украинским военным. Официальные лица предполагают, что ВСУ продолжит контрнаступление в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что погода замедляет темпы войны.

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