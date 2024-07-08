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Следующая массированная атака РФ по Украине может произойти через месяц, - эксперт

Понедельник 08 июля 2024 19:05
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Следующая массированная атака РФ по Украине может произойти через месяц, - эксперт Фото: последствия ракетного удара РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко

Последующая массированная атака России по Украине может произойти примерно через месяц. Такая периодичность может быть связана с запасами у страны-агрессора ракет и темпами их производства.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тактика шока". Чем необычна сегодняшняя атака РФ по Украине и когда может быть новый удар".

"Сегодня у нас 8 июля. Скорее всего, у них периодичность массированных атак - месяц. Есть такая особенность. Потом через каждые 2-5 дней запускают гораздо меньше, на минимальном уровне. Сейчас у них такая тактика нанесения ударов", - отметил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, периодичность в один месяц может быть связана с запасами российских ракет и темпами производства.

Согласно информации разведки, по состоянию на май у страны-агрессора было около 40 "Цирконов", 400 "Ониксов", 240 "Калибров", 25 ракет Х-59, не менее 150 Х-22, 80 "Кинжалов", около 300 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К".

Коваленко предположил, что следующая массированная атака может произойти примерно через месяц.

"Пока мы фиксируем, что в начале месяца оккупанты начинают массированные удары. Но в течение месяца мы будем видеть, как с периодичностью примерно в те же 2-5 дней они будут запускать меньший боекомплект на уровне 5-10, до 15 ракет разной номенклатуры", - добавил эксперт.

Ракетная атака по Украине 8 июля

Сегодня утром, 8 июля, российские террористы совершили массированную атаку по Украине, выпустив почти 40 ракет разных типов. Под ударом оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Пока известно о десятках погибших и более сотни пострадавших.

В частности, россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего есть погибшие и раненые.

Главное о последствиях атаки в Киеве и других городах - в материале РБК-Украина.

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