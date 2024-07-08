Наступна масована атака РФ по Україні може статися через місяць, - експерт

Наступна масована атака Росії по Україні може статися приблизно через місяць.Така періодичність може бути пов'язана із запасами у країни-агресора ракет і темпами їх виробництва.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Тактика шоку". Чим незвичайна сьогоднішня атака РФ по Україні та коли може бути новий удар" .

"Сьогодні у нас 8 липня. Швидше за все, у них періодичність масованих атак - місяць. Є така особливість. Потім через кожні 2-5 днів запускають набагато менше, на мінімальному рівні. Зараз у них така тактика нанесення ударів", - зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, періодичність в один місяць може бути пов'язана із запасами російських ракет і темпами виробництва.

Згідно з інформацією розвідки, станом на травень у країни-агресора було близько 40 "Цирконів", 400 "Оніксів", 240 "Калібрів", 25 ракет Х-59, не менше 150 Х-22, 80 "Кинджалів", близько 300 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

Коваленко припустив, що наступна масована атака може статися приблизно через місяць.

"Поки ми фіксуємо, що на початку місяця окупанти починають масовані удари. Але протягом місяця ми будемо бачити, як з періодичністю приблизно в ті ж 2-5 днів вони запускатимуть менший боєкомплект на рівні 5-10, до 15 ракет різної номенклатури ", - додав експерт.