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Наступна масована атака РФ по Україні може статися через місяць, - експерт

Понеділок 08 липня 2024 19:05
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Наступна масована атака РФ по Україні може статися через місяць, - експерт Фото: наслідки ракетного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко

Наступна масована атака Росії по Україні може статися приблизно через місяць.Така періодичність може бути пов'язана із запасами у країни-агресора ракет і темпами їх виробництва.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Тактика шоку". Чим незвичайна сьогоднішня атака РФ по Україні та коли може бути новий удар".

"Сьогодні у нас 8 липня. Швидше за все, у них періодичність масованих атак - місяць. Є така особливість. Потім через кожні 2-5 днів запускають набагато менше, на мінімальному рівні. Зараз у них така тактика нанесення ударів", - зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, періодичність в один місяць може бути пов'язана із запасами російських ракет і темпами виробництва.

Згідно з інформацією розвідки, станом на травень у країни-агресора було близько 40 "Цирконів", 400 "Оніксів", 240 "Калібрів", 25 ракет Х-59, не менше 150 Х-22, 80 "Кинджалів", близько 300 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

Коваленко припустив, що наступна масована атака може статися приблизно через місяць.

"Поки ми фіксуємо, що на початку місяця окупанти починають масовані удари. Але протягом місяця ми будемо бачити, як з періодичністю приблизно в ті ж 2-5 днів вони запускатимуть менший боєкомплект на рівні 5-10, до 15 ракет різної номенклатури ", - додав експерт.

Ракетна атака по Україні 8 липня

Сьогодні вранці, 8 липня, російські терористи здійснили масовану атаку по Україні, випустивши майже 40 ракет різних типів. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ. Наразі відомо про десятки загиблих та понад сотні постраждалих.

Зокрема, росіяни завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Головне про наслідки атаки у Києві та інших містах - у матеріалі РБК-Україна.

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