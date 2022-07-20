Наступ росіян на Сіверськ і Бахмут призвів до успішної контратаки ЗСУ, - Арестович

Українські військові змогли відвоювати два населених пункти на тлі наступу окупантів на Сіверськ і Бахмут в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Там щось негаразди з наступом російського угруповання на Сіверськ і Бахмут. Наступали-наступали, а два населені пункти втратили в результаті контратаки ЗСУ. Вони хоч і маленькі, але симпатичні", - розповів Арестович. При цьому він додав, що не може розкривати назви населених пунктів, які деокупували ЗСУ.