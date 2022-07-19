ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська зосередилися на захопленні Сіверська і Бахмута, - ISW

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 19 липня 2022 05:09
Російські війська зосередилися на захопленні Сіверська і Бахмута, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На поточному етапі війни Москва не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, а зосередиться на захопленні Сіверська і Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Цю оцінку ISW підтверджує зустріч Міністра оборони Росії Сергія Шойгу з Командувачем Східною групою військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим 18 липня. Міноборони Росії оголосило, що Шойгу проінспектував Східну групу і доручив Мурадову приділити першорядну увагу знищенню українських ракет великої дальності і артилерійських систем.

Війська Мурадова діють на напрямку Ізюм - Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська, і примітно, що Шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захопленню території на цьому напрямку.

Уточнюється, що ISW вперше виявила пряму згадку про Східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше повідомлялося, що в захопленні Луганської області брали участь центральна і Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна і генерала армії Сергія Суровікіна.

Східне угруповання військ, ймовірно, складається з підрозділів Східного військового округу Росії, що діяли на Ізюмському напрямку в Харківській області.

У Мурадова нижчий ранг, ніж у Лапіна і Суровікіна, що дозволяє припустити, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території в Донецькій області в рамках більш широкої кампанії на Донбасі.

Кремль, ймовірно, спрямовує військові ресурси і високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська і Бахмута, попри більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації наступальних операцій в усіх напрямках наступу.

ISW пише, що досі незрозуміло, чи контролює Мурадов безпосередньо операції навколо Харкова.

Повідомляється, що російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська і на південь від Бахмута і активізували наступ на Авдіївку і здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк - Авдіївка.

Раніше аналітики заявили, що президент Росії Володимир Путін наказав російським військам захопити місто Харків і решту неокупованої Харківської області, незважаючи на крайню малоймовірність успіху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут
NEWS
Данілов заявив про певний паритет на фронті: "Але хотілося б більшого"
Данілов заявив про певний паритет на фронті: "Але хотілося б більшого"
DAILY
За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує
Мілан Лєліч, Владислав Красінський За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує