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Наступление россиян на Северск и Бахмут привело к успешной контратаке ВСУ, - Арестович

Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (bukinfo.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли отвоевать два населенных пункта на фоне наступления оккупантов на Северск и Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Там что-то нелады с наступлением российской группировки на Сиверск и Бахмут. Наступали-наступали, а два населенных пункта потеряли в результате контратаки ВСУ. Они хоть и маленькие, но симпатичные", - рассказал Арестович.

При этом он добавил, что не может раскрывать названия населенных пунктов, которые деоккупировали ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным американского Института изучения войны, на текущем этапе войны Москва не будет отдавать приоритет захвату Славянска, а сосредоточится на захвате Северска и Бахмута.

Также мы писали, что российские оккупанты заявили о якобы захвате Северска Донецкой области. Данная информация не соответствует действительности.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьБахмутВойна России против Украины