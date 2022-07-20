Наступление россиян на Северск и Бахмут привело к успешной контратаке ВСУ, - Арестович

Украинские военные смогли отвоевать два населенных пункта на фоне наступления оккупантов на Северск и Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"Там что-то нелады с наступлением российской группировки на Сиверск и Бахмут. Наступали-наступали, а два населенных пункта потеряли в результате контратаки ВСУ. Они хоть и маленькие, но симпатичные", - рассказал Арестович. При этом он добавил, что не может раскрывать названия населенных пунктов, которые деоккупировали ВСУ.