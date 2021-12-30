Саакашвілі проти волі перевезли до в'язниці зі шпиталю, - омбудсмен

Хворого Михайла Саакашвілі сьогодні вночі перевезли із військового госпіталю до в’язниці у Руставі. Це сталося проти його волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост омбудсмена Людмилу Денісову у Facebook .

"Вражає цинізм, у який спосіб це було зроблено. Хворого Міхеіла проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів", - написала вона.

За словами омбудсмена, стан Саакашвілі критичний і викликає занепокоєння.

"Після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, кілька днів до цього не піднімався з ліжка. У повному обсязі потрібної медичної допомоги йому так і не було надано та не призначено нового лікаря, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів", - розповіла Денісова.

Вона зазначила, що перевезення у такому стані Саакашвілі назад до в'язниці є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні.

"Такі дії грузинської влади розцінюю як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році", - наголосила Денісова.

Зазначимо, нещодавно адвокат екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі заявив про його викрадення. За його словами, він зник з Горійської лікарні.