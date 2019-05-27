Зеленський здійснив першу робочу поїздку на передову

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський поспілкувався з бійцями

Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АП.

Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

"У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника - за 400 метрів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у АП зазначили, що Зеленський відзначив необхідність покращення побутових умов військових.

"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав він.

У прес-службі ООС зазначили, що командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський доповів Зеленському, що ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил - контрольована. Про це він доповів під час наради, що відбулася за участю начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака та представників силових структур, залучених до участі в операції.

Нагадаємо, раніше Зеленський з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили нормандський формат. Вони обговорили реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі. Зеленський і Меркель наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленості в продовженні тісної співпраці у нормандському форматі.