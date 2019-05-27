ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський здійснив першу робочу поїздку на передову

Новини » Політика    27.05.2019 - 19:48
Зеленський здійснив першу робочу поїздку на передову
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський поспілкувався з бійцями

Президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АП.

Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

"У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника - за 400 метрів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у АП зазначили, що Зеленський відзначив необхідність покращення побутових умов військових.

"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", - сказав він.

У прес-службі ООС зазначили, що командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський доповів Зеленському, що ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил - контрольована. Про це він доповів під час наради, що відбулася за участю начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака та представників силових структур, залучених до участі в операції.

Нагадаємо, раніше Зеленський з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили нормандський формат. Вони обговорили реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною, а також внутрішні події в Україні, включаючи ситуацію на Донбасі. Зеленський і Меркель наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленості в продовженні тісної співпраці у нормандському форматі.

Верховний суд відмовився розглядати позов про розпуск Ради У Верховному суді оскаржили призначення Богдана на посаду глави АП
Новини України Володимир ЗеленськийЛуганськ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся