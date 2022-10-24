Наступление ВСУ в Харьковской области: Сырский рассказал о планировании

Военное командование Украины изначально намеревалось провести контрнаступление в Харьковской области с целью сковать россиян, но потом планы стали более масштабными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в интервью ABC News .

По словам Сырского, во время планирования наступления ВСУ в Харьковской области он понял, что российские силы там намного слабее, чем ожидалось, и наши защитники могут нанести удар, который окажет существенный эффект.

"Когда мы ее (контрнаступательную операцию - ред.) планировали, мне стало очевидно, что наступление на Харьковском направлении принесет нам наибольшую пользу и окажет самое негативное воздействие на противника", - подчеркнул Сырский.

Он также детализировал, что впервые такие мысли появились у него в мае, когда украинским защитникам удалось освободить от оккупантов от 10 до 30 километров территории вокруг Харькова, но такое контрнаступление стало возможным только летом.