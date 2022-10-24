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Наступление ВСУ в Харьковской области: Сырский рассказал о планировании

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Понедельник 24 октября 2022 20:52
Наступление ВСУ в Харьковской области: Сырский рассказал о планировании Иллюстративное фото: стали известны детали планирования наступления ВСУ в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Военное командование Украины изначально намеревалось провести контрнаступление в Харьковской области с целью сковать россиян, но потом планы стали более масштабными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в интервью ABC News.

По словам Сырского, во время планирования наступления ВСУ в Харьковской области он понял, что российские силы там намного слабее, чем ожидалось, и наши защитники могут нанести удар, который окажет существенный эффект.

"Когда мы ее (контрнаступательную операцию - ред.) планировали, мне стало очевидно, что наступление на Харьковском направлении принесет нам наибольшую пользу и окажет самое негативное воздействие на противника", - подчеркнул Сырский.

Он также детализировал, что впервые такие мысли появились у него в мае, когда украинским защитникам удалось освободить от оккупантов от 10 до 30 километров территории вокруг Харькова, но такое контрнаступление стало возможным только летом.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на конец сентября в Харьковской области от российских оккупантов были освобождены 454 населенных пункта.

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