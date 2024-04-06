О наступлении речь не шла. В ОП разъяснили заявление Ермака про Харьков в интервью Politico

"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов", - отметила она.

В то же время Заривная подчеркнула, что никаких слов о наступлении на Харьков от главы ОП не звучало.

Что сказал глава ОП?

В интервью Politico Андрей Ермак заявил, что Россия готовится к крупному наступлению и поэтому наносит удары по Украине в последние три недели.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", - сказал Ермак.