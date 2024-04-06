Ермак призывает к дополнительным системам ПВО из-за подготовки российского наступления
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал к необходимости дать Украине дополнительные системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Ермак заявил, что Россия готовится к крупному наступлению и поэтому наносит удары по Украине в последние три недели. По информации источника, он рассматривал Харьков, как наиболее вероятную цель для основного удара.
"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", - сказал Ермак.
Также Ермак подчеркнул, что Украине необходимы дополнительные системы ПВО для защиты городов.
"Нам по-прежнему критически необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города", - добавил глава Офиса Президента.
ПВО для Украины
Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые страны проанализируют свои запасы систем ПВО, для передачи их Украине.
В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, которые предназначены для защиты жизни.
Также 27 марта, реагируя на обстрел Харькова, Зеленский задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.
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