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Ермак призывает к дополнительным системам ПВО из-за подготовки российского наступления

Суббота 06 апреля 2024 01:14
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Ермак призывает к дополнительным системам ПВО из-за подготовки российского наступления Фото: глава Офиса Президента Украины (Униан)
Автор: Владислав Прийменко

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал к необходимости дать Украине дополнительные системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ермак заявил, что Россия готовится к крупному наступлению и поэтому наносит удары по Украине в последние три недели. По информации источника, он рассматривал Харьков, как наиболее вероятную цель для основного удара.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", - сказал Ермак.

Также Ермак подчеркнул, что Украине необходимы дополнительные системы ПВО для защиты городов.

"Нам по-прежнему критически необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города", - добавил глава Офиса Президента.

ПВО для Украины

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые страны проанализируют свои запасы систем ПВО, для передачи их Украине.

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, которые предназначены для защиты жизни.

Также 27 марта, реагируя на обстрел Харькова, Зеленский задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.

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Андрей Ермак ПВО
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