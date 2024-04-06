Ермак призывает к дополнительным системам ПВО из-за подготовки российского наступления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Ермак заявил, что Россия готовится к крупному наступлению и поэтому наносит удары по Украине в последние три недели. По информации источника, он рассматривал Харьков, как наиболее вероятную цель для основного удара.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", - сказал Ермак.

Также Ермак подчеркнул, что Украине необходимы дополнительные системы ПВО для защиты городов.

"Нам по-прежнему критически необходимы дополнительные системы ПВО, потому что без них мы не сможем защитить наши города", - добавил глава Офиса Президента.