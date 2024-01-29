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Наступление России под Купянском: эксперт назвал три задачи врага

Иллюстративное фото: эксперт назвал три задачи врага под Купянском (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Российские оккупанты, вероятно, пытаются реализовать три задачи в ходе своего наступления под Купянском, которое активизировалось в последнее время.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Комментируя активизацию российского наступления на Купянском направлении Мусиенко отметил, что враг, вероятно, пытается выполнить три задачи. 

"Первая - ищут возможность выйти на соединение с группировкой, которая атакует на Лиманском направлении. Вторая - развить успех и продвинуться к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Третья - отрезать нашу группировку войск, которая ведет оборонную операцию на Купянском направлении", - подчеркнул эксперт. 

Ситуация под Купянском

Напомним, российские оккупанты активизировали наступление на Купянском направлении. Еще на прошлой неделе стало известно о том, что враг взял под свой контроль село Крахмальное. 

Таким образом, это стал первый населенный пункт, который удалось оккупировать врагу в 2024 году. 

Также россияне продолжают штурмы села Синьковка, которые начались несколько месяцев назад. 

Более детально о ситуации под Купянском можете узнать в материале РБК-Украина

 

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