UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наступ Росії під Куп'янськом: експерт назвав три завдання ворога

Ілюстративне фото: експерт назвав три завдання ворога під Куп'янськом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Російські окупанти, ймовірно, намагаються реалізувати три завдання під час свого наступу під Куп'янськом, який активізувався останнім часом.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Коментуючи активізацію російського наступу на Куп'янському напрямку, Мусієнко зазначив, що ворог, ймовірно, намагається виконати три завдання.

"Перша - шукають можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямку. Друге - розвинути успіх і просунутися до річки Оскіл та Оскільського водосховища. Третє - відрізати наше угруповання військ, яке веде оборонну операцію на Куп'янському напрямку", - наголосив експерт.

Ситуація під Куп'янськом

Нагадаємо, російські окупанти активізували наступ на Куп'янському напрямку. Ще минулого тижня стало відомо про те, що ворог узяв під свій контроль село Крохмальне.

Таким чином, це став перший населений пункт, який вдалося окупувати ворогові 2024 року.

Також росіяни продовжують штурми села Синьківка, які розпочалися кілька місяців тому.

Більш детально про ситуацію під Куп'янськом можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійська РФВійна Росії проти УкраїниКупянск