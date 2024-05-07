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Наступление на Рафах. Израиль давит на ХАМАС для достижения соглашения по заложникам, - CNN

Вторник 07 мая 2024 12:16
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Наступление на Рафах. Израиль давит на ХАМАС для достижения соглашения по заложникам, - CNN Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ограниченная операция Израиля в Рафахе призвана оказать давление на ХАМАС, чтобы заставить его согласиться на прекращение огня и сделку, ведущую к освобождению заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника издания, Израиль сообщил США о своих планах эвакуировать районы в восточной части Рафаха и провести операцию до телефонного разговора между президентом Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, состоявшегося в понедельник.

Источник, знакомый с планами Израиля, охарактеризовал операцию как "очень ограниченную" и сказал, что это не более масштабное вторжение в Рафах, о котором Израиль публично заявлял в течение нескольких недель.

Наступление на Рафах

Израильские войска начали наземное наступление на блокированный город Рафах на юге Сектора Газа. ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль КПП "Рафах" на границе между Сектором Газа и Египтом.

Часть КПП со стороны Газы, расположенная в 3,5 км от египетской территории, полностью контролируется израильской армией.

До этого израильская армия распространяла листовки и рассылала текстовые сообщения, предписывающие палестинцам эвакуироваться из восточной части Рафаха.

Днем ранее, по данным источников Axios, США прекратили поставки боеприпасов израильской армии и попытались задержать израильское наступление в Рафахе.

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Израиль Сектор Газа ХАМАС
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