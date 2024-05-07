Наступление на Рафах. Израиль давит на ХАМАС для достижения соглашения по заложникам, - CNN

Ограниченная операция Израиля в Рафахе призвана оказать давление на ХАМАС, чтобы заставить его согласиться на прекращение огня и сделку, ведущую к освобождению заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника издания, Израиль сообщил США о своих планах эвакуировать районы в восточной части Рафаха и провести операцию до телефонного разговора между президентом Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, состоявшегося в понедельник. Источник, знакомый с планами Израиля, охарактеризовал операцию как "очень ограниченную" и сказал, что это не более масштабное вторжение в Рафах, о котором Израиль публично заявлял в течение нескольких недель.