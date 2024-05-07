Наступ на Рафах. Ізраїль тисне на ХАМАС для досягнення угоди щодо заручників, - CNN

Обмежена операція Ізраїлю в Рафасі покликана чинити тиск на ХАМАС, щоб змусити його погодитися на припинення вогню і угоду, що веде до звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела видання, Ізраїль повідомив США про свої плани евакуювати райони в східній частині Рафаха і провести операцію до телефонної розмови між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, що відбулася в понеділок. Джерело, знайоме з планами Ізраїлю, охарактеризувало операцію як "дуже обмежену" і сказало, що це не масштабніше вторгнення в Рафах, про яке Ізраїль публічно заявляв упродовж кількох тижнів.