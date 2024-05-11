Наступление на Харьковскую область: Зеленский рассказал, где ведутся оборонные операции
Украинский президент Владимир Зеленский назвал населенные пункты где сейчас ведутся оборонительные операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"Сегодня внимание прежде всего фронту ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, оборонительные операции украинских военных продолжаются в Харьковской области, а именно в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка.
"Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности Покровское направление - Семеновка, Нетайлово.
"Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно. Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонительных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времовское", - добавил он.
Ситуация в Харьковской области
Напомним, вчера, 10 мая, российские военные ужесточили наступление в приграничных районах Харьковской области. Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ.
По состоянию на сегодняшний день продолжаются бои в пограничных и в так называемой "серой зоне". По последним данным,в Харьковской области уже две "серые зоны".
Подробнее о ситуации и о том, что сейчас "серая зона" в Харьковской области - можно узнать в материале.
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