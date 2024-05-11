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Наступление на Харьковскую область: Зеленский рассказал, где ведутся оборонные операции

Украина, Суббота 11 мая 2024 19:57
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Наступление на Харьковскую область: Зеленский рассказал, где ведутся оборонные операции Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский назвал населенные пункты где сейчас ведутся оборонительные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Сегодня внимание прежде всего фронту ситуации в тех наших районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, оборонительные операции украинских военных продолжаются в Харьковской области, а именно в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка.

"Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что также особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности Покровское направление - Семеновка, Нетайлово.

"Там ежесуточно более 30 боевых столкновений. Крайне сложно. Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонительных действий: Купянское, Лиманское, Северское, Краматорское, Времовское", - добавил он.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, вчера, 10 мая, российские военные ужесточили наступление в приграничных районах Харьковской области. Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ.

По состоянию на сегодняшний день продолжаются бои в пограничных и в так называемой "серой зоне". По последним данным,в Харьковской области уже две "серые зоны".

Подробнее о ситуации и о том, что сейчас "серая зона" в Харьковской области - можно узнать в материале.

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