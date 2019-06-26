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У Франції виключили версію підпалу Нотр-Дама

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 18:26
У Франції виключили версію підпалу Нотр-Дама
Фото: Нотр-Дам після пожежі (з відкритих джерел)

Пожежа могла бути викликані непогашеною цигаркою або порушенням в роботі електричної мережі

Представники паризької прокуратури виключили, що пожежу в соборі Нотр-Дам де Парі стався в результаті підпалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Le Figaro.

За версією слідства, пожежа могла бути викликана непогашеною цигаркою або порушенням в роботі електричної мережі.

"Ніщо не вказує на злочинний навмисний підпал собору", - повідомив представник паризької прокуратури, посилаючись на результати попереднього розслідування.

Прокуратура Парижа в середу закрила кримінальну справу про умисний підпал і відкрила розслідування за фактом ненавмисного шкоди за порушення правил безпеки.

Нагадаємо, у столиці Франції Парижі увечері 15 квітня поточного року сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що технічно можливо відновити потерпілий при пожежі собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) за п'ять років.

Крім того, Національні збори Франції (нижня палата парламенту) підтримала законопроект про реставрацію частково згорів собору Нотр-Дам. У першому читанні за документ проголосували 32 людини, п'ятеро висловилися проти, ще 10 утрималися.

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