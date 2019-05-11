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Нацзбори Франції підтримали законопроект про реставрацію згорілого Нотр-Дама

Новини » Суспільство    11.05.2019 - 07:42
Нацзбори Франції підтримали законопроект про реставрацію згорілого Нотр-Дама
Фото: Нотр-Дам де Парі (GettyImages)

За документ проголосували 32 людини

Національні збори Франції (нижня палата парламенту) підтримала законопроект про реставрацію частково згорылого собору Нотр-Дам. Про це пише LCP.

За даними телеканалу, в першому читанні за документ проголосували 32 людини, п'ятеро висловилися проти, ще 10 утрималися.

Законопроект в тому числі передбачає, що реставрація буде проведена за рахунок пожертвувань. Тим, хто фінансово брав участь у відновленні собору, покладені податкові пільги. Законопроект був представлений на засіданні уряду Франції в кінці квітня.

Нагадаємо, у столиці Франції Парижі увечері 15 квітня сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

РБК-Україна писало, що собор Нотр-Дам де Парі практично врятували від руйнування. Всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

Раніше повідомлялося, що сума пожертвувань на реконструкцію за перші два дні після пожежі собору Нотр-Дам де Парі досягла майже 1 млрд євро.

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