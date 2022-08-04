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Естонія запропонувала внести заборону на візи до пакету санкцій ЄС проти Росії

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Таллінн, Четвер 04 серпня 2022 17:25
Естонія запропонувала внести заборону на візи до пакету санкцій ЄС проти Росії Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запропонував включити заборону на видачу віз до наступного пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, заборона на видачу віз росіянам має бути включена до наступного пакету санкцій проти Росії, і ця тема обговорювалася під час його візиту до Києва.

"Ми повинні підвищити ціну російської агресії за рахунок додаткових санкцій, зброї і все більшої ізоляції Росії", - заявив дипломат.

Зазначимо, Естонія вже призупинила видачу туристичних, робочих і студентських віз для громадян Росії. Окремі країни ЄС також ввели відповідні обмеження, але серед усіх учасників блоку ще немає консенсусу з цього приводу.

Рейнсалу підкреслив, що шукає підтримки напередодні нового пакету санкцій, який підготують наприкінці серпня. При цьому він хоче піти далі і вимагати від росіян при в'їзді підписувати документ із засудженням вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія заявляла, що ЄС не зможе ввести повну заборону на видачу віз росіянам, оскільки даний крок не відповідає політиці Брюсселя.

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