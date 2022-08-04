Естонія запропонувала внести заборону на візи до пакету санкцій ЄС проти Росії
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запропонував включити заборону на видачу віз до наступного пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, заборона на видачу віз росіянам має бути включена до наступного пакету санкцій проти Росії, і ця тема обговорювалася під час його візиту до Києва.
"Ми повинні підвищити ціну російської агресії за рахунок додаткових санкцій, зброї і все більшої ізоляції Росії", - заявив дипломат.
Зазначимо, Естонія вже призупинила видачу туристичних, робочих і студентських віз для громадян Росії. Окремі країни ЄС також ввели відповідні обмеження, але серед усіх учасників блоку ще немає консенсусу з цього приводу.
Рейнсалу підкреслив, що шукає підтримки напередодні нового пакету санкцій, який підготують наприкінці серпня. При цьому він хоче піти далі і вимагати від росіян при в'їзді підписувати документ із засудженням вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія заявляла, що ЄС не зможе ввести повну заборону на видачу віз росіянам, оскільки даний крок не відповідає політиці Брюсселя.
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