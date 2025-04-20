Настал момент для Путина. В Британии сделали заявление по "перемирию" в Украине

Великобритания призвала Россию взять на себя обязательство по прекращению огня на Украине. Оно должно быть полным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Украина взяла на себя обязательство по полному прекращению огня. Мы призываем Россию сделать то же самое", - заявил представитель британского МИД. По его словам, пауза позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире. "Сейчас настал момент для Путина продемонстрировать серьезность своих намерений по поводу мира, положив конец своему ужасному вторжению", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Британии.