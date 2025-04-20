Настав момент для Путіна. У Британії зробили заяву щодо "перемир'я" в Україні

Велика Британія закликала Росію взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню в Україні. Воно має бути повним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зараз настав момент для Путіна продемонструвати серйозність своїх намірів щодо миру, поклавши край своєму жахливому вторгненню", - ідеться в заяві Міністерства закордонних справ Британії.

За його словами, пауза дасть змогу провести переговори про справедливий і міцний мир.

"Україна взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те саме", - заявив представник британського МЗС.

"Перемир'я" на Великдень в Україні

Перед Великоднем, 19 квітня глава Кремля Володимир Путін оголосив про одностороннє 30-годинне "припинення вогню" в Україні.

Це сталося після того, як Вашингтон заявив, що може вийти з мирних переговорів протягом кількох днів, якщо Москва і Київ не продемонструють готовність припинити війну.

При цьому "припинення вогню", оголошене Путіним, залишилося тільки на папері. Оскільки за добу, 19 квітня, незважаючи на оголошене РФ з вечора "перемир'я", на фронті в Україні відбулися 127 бойових зіткнень.

Зокрема, у період між 18:00 вчорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів та 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

Детальніше про те, що відомо про "великоднє перемир'я", як на нього відреагували в Україні та на Заході - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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