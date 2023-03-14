Шуляк объяснила, как будут восстанавливать полностью уничтоженные города

Восстановление наиболее пострадавших от войны городов не может происходить только исходя из статистики разрушений. Общины должны сделать комплексный анализ для начала восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Мы не хотим, чтобы восстановление происходило только по статистике: если разрушено 100 домов и 20 детских садов, то столько же нужно и восстановить. Надо сначала определить, кто там будет жить, где работать и получать государственные услуги и насколько восстанавливаемое общество будет способным", - объяснила Шуляк.

Она также напомнила, что в прошлом году парламент принял законопроект, предусматривающий создание программы комплексного восстановления для каждой области.

"Прежде чем начинать работу над планированием восстановления города, нужно проанализировать состояние общества, прежде всего экономическую ситуацию. Мы видим, что часть бизнеса переехала с таких территорий и часть не вернется, какие-то предприятия закрылись. Это надо учитывать, чтобы не произошло так, что в отстроенном городе не устойчивой экономики и рабочих мест", - отметила нардеп.

Второй фактор, по ее словам, - демографическая ситуация. Программа должна учитывать, сколько людей осталось, будут ли возвращаться в разрушенный город, сколько уже поселилось в других городах и не вернутся.

"Также обязательно должны анализировать экологическую составляющую. Многие территории заминированы, и на их разминирование могут уйти годы. Если есть такие ограничения, их нужно учитывать в плане восстановления", - добавила Шуляк.

Все результаты такого комплексного анализа будут собираться в программу комплексного восстановления и только после этого начнется планирование – что, где и в какие сроки восстанавливать.

"Конечно хочется, чтобы все разрушенные города и поселки были восстановлены в полной мере, но нужно сначала проанализировать все аспекты, а затем переходить к планированию и восстановлению. Как ни прискорбно, возможно, у нас будут населенные пункты, которые нельзя будет быстро восстановить через полное разрушение или заминирование", - подытожила Шуляк.

Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.