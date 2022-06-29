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Настав час подвоїти допомогу, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили, - Трасс

Фото: Ліз Трасс, міністр закордонних справ Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава МЗС Британії Ліз Трасс закликала подвоїти допомогу Україні. Тоді Київ зможе вести переговори з позиції сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову британського дипломатичного відомства у Twitter.

"Наразі саме час подвоїти зусилля та забезпечити, щоб Україна перемогла Росію, щоб президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) міг вести переговори з позиції сили", - написала Трасс після виступу лідера України на саміті НАТО.

Також вона додала, що Захід залишається солідарним з боротьбою України за свободу.

Нагадаємо, сьогодні у Мадриді відбувається саміт лідерів Північноатлантичного альянсу. Туди було запрошено й Зеленського.

Також ми писали, що Велика Британія готова надати Україні додатково 525 мільйонів доларів у якості гарантій для кредиту Світового банку наприкінці 2022 року.

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