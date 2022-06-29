Настав час подвоїти допомогу, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили, - Трасс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову британського дипломатичного відомства у Twitter.

"Наразі саме час подвоїти зусилля та забезпечити, щоб Україна перемогла Росію, щоб президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) міг вести переговори з позиції сили", - написала Трасс після виступу лідера України на саміті НАТО.

Також вона додала, що Захід залишається солідарним з боротьбою України за свободу.