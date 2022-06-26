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Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги

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Лондон, Неділя 26 червня 2022 05:28
Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів фінансової допомоги Фото: Великобританія готова надати Україні 525 млн доларів (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Великобританія готова надати Україні додатково 525 мільйонів доларів в якості гарантій для кредиту Світового банку в кінці 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Великобританії.

Анонсована нова підтримка збільшує загальну суму фіскальної допомоги Великобританії до 1,5 млрд доларів США. Сукупна економічна і гуманітарна допомога Лондона Києву з початку військового вторгнення РФ перевищує 1,8 млрд доларів США.

Також в повідомленні британського уряду йдеться, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на саміті G7 має намір закликати союзників продовжувати надавати допомогу Україні. На його думку, будь-який сигнал про втому або нерішучість Заходу з питання підтримки України буде на руку Росії.

Нагадаємо, Джонсон заявив, що міг би піти у відставку через поразку в підтримці України. Крім того, прем'єр-міністр Британії двічі відвідував Київ з початку повномасштабної війни Росії проти України.

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