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Настало время удвоить помощь, чтобы Украина могла вести переговоры с позиции силы, - Трасс

Фото: Лиз Трасс, министр иностранных дел Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала удвоить помощь Украине. Тогда Киев сможет вести переговоры с позиции силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу британского дипломатического ведомства в Twitter.

"Сейчас самое время удвоить усилия и обеспечить, чтобы Украина победила Россию, чтобы президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) мог вести переговоры с позиции силы", - написала Трасс после выступления лидера Украины на саммите НАТО.

Также она добавила, что Запад остается солидарен с борьбой Украины за свободу.

Напомним, сегодня в Мадриде проходит саммит лидеров Североатлантического альянса. Туда был приглашен и Зеленский.

Также мы писали, что Великобритания готова предоставить Украине дополнительно 525 миллионов долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка в конце 2022 года.

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