Последствия ударов по НПЗ России ощутили даже в США, - Axios

На фоне постоянных атак беспилотников Россия была вынуждена ввести запрет на экспорт своего горючего. Это решение вместе с напряженностью из-за войны с Ираном привело к росту мировых цен на энергоносители.

В США последствия стали заметны уже на этой неделе - цены на дизельное топливо превысили отметку в 5 долларов за галлон (около 55-60 грн за литр).

Причиной такого скачка стало изменение логистики: традиционные покупатели российского дизеля (в том числе Бразилия и другие развивающиеся страны) начали активно искать альтернативные источники и обратились к США. Именно этот дополнительный внешний спрос стимулирует рост цен для американских потребителей.

Скрытые масштабы кризиса в России

Как отмечает издание, решение Москвы запретить экспорт горючего является четким "сигналом" о масштабных внутренних потрясений. Хотя РФ пытается тщательно скрывать или корректировать экономическую статистику, скрыть последствия ударов становится все труднее.

По данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), ситуация для российской нефтепереработки стабильно ухудшается:

с августа 2025 года зафиксировано не менее 100 ударов по российским НПЗ;

в июне было нанесено минимум 10 успешных ударов по объектам.

Дефицит, очереди и импорт из Индии

Руководитель отдела глобальных исследований сырьевых рынков JPMorgan Наталья Канева отметила, что перебои с работой НПЗ привели к ограничению продаж горючего и очередей на российских АЗС. На некоторых независимых заправках цены взлетели примерно на 50%.

Этот кризис уже бьет не только по обычным водителям, но и по ключевым секторам экономики России: логистике, коммунальным службам, общественному транспорту и малому бизнесу. Аналитики отмечают, что дефицит горючего также создает серьезные угрозы будущему урожаю.

Власти РФ даже рассматривают возможность жестко лимитировать продажу горючего, чтобы обеспечить им транспорт, развозящий продукты.

В то же время из-за невозможности удовлетворить внутренний спрос собственными силами, Россия планирует увеличить объемы импорта бензина из Индии.