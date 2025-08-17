ua en ru
Последствия советских экспериментов: как осушение Полесья до сих пор разрушает экосистемы

Воскресенье 17 августа 2025 08:28
Последствия советских экспериментов: как осушение Полесья до сих пор разрушает экосистемы Осушение Полесья до сих пор имеет негативные последствия (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В 1960-х годах на Полесье массово осушали земли и создавали ирригационные системы для развития сельского хозяйства. Последствия этой советской политики Украина ощущает до сих пор.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко.

Осушение болот на Полесье

По словам гидролога, осушение болот имеет долговременное негативное влияние на экосистему: уничтожены многочисленные водно-болотные угодья, нарушена естественная регуляция водного баланса в водосборах.

"Также участились пожары на торфяниках - это прямое следствие антропогенного вмешательства, начатого еще в 60-х годах", - объясняет Коноваленко.

Резко остановить процесс сложно, поэтому сейчас приоритетом является восстановление водно-болотных угодий и повторное обводнение торфяников Полесья. Уже реализуются несколько проектов, направленных на эту задачу, чтобы уменьшить последствия советских экспериментов и сохранить природный баланс.

Добавим, что общая площадь болот, заболоченных и переувлажненных земель в Украине составляет 6,57 млн га, из них осушено 3,1 млн га (1988 г.).

61% земельно-болотного фонда сосредоточено в полесских областях: Волынская, Житомирская, Ровенская, Львовская, Черниговская области. Лишь 19% в лесостепной группе, остальные - в Карпатском регионе.

undefinedОсушение земель Полесья привело к пожарам на торфяниках (фото: Википедия)

Читайте также о том, надо ли восстанавливать Каховское водохранилище и при каких условиях это может произойти.

Ранее мы писали о том, почему реки на юге высыхают и мелеют и что с ними будет дальше.

