Последствия советских экспериментов: как осушение Полесья до сих пор разрушает экосистемы
В 1960-х годах на Полесье массово осушали земли и создавали ирригационные системы для развития сельского хозяйства. Последствия этой советской политики Украина ощущает до сих пор.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала руководитель направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко.
Осушение болот на Полесье
По словам гидролога, осушение болот имеет долговременное негативное влияние на экосистему: уничтожены многочисленные водно-болотные угодья, нарушена естественная регуляция водного баланса в водосборах.
"Также участились пожары на торфяниках - это прямое следствие антропогенного вмешательства, начатого еще в 60-х годах", - объясняет Коноваленко.
Резко остановить процесс сложно, поэтому сейчас приоритетом является восстановление водно-болотных угодий и повторное обводнение торфяников Полесья. Уже реализуются несколько проектов, направленных на эту задачу, чтобы уменьшить последствия советских экспериментов и сохранить природный баланс.
Добавим, что общая площадь болот, заболоченных и переувлажненных земель в Украине составляет 6,57 млн га, из них осушено 3,1 млн га (1988 г.).
61% земельно-болотного фонда сосредоточено в полесских областях: Волынская, Житомирская, Ровенская, Львовская, Черниговская области. Лишь 19% в лесостепной группе, остальные - в Карпатском регионе.
Осушение земель Полесья привело к пожарам на торфяниках (фото: Википедия)
