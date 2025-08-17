Наслідки радянських експериментів: як осушення Полісся досі руйнує екосистеми
У 1960-х роках на Поліссі масово осушували землі та створювали іригаційні системи для розвитку сільського господарства. Наслідки цієї радянської політики Україна відчуває досі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівниця напряму "Вода" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко.
Осушення боліт на Поліссі
За словами гідролога, осушення боліт має довготривалий негативний вплив на екосистему: знищено численні водно-болотні угіддя, порушено природну регуляцію водного балансу у водозборах.
"Також почастішали пожежі на торфовищах - це прямий наслідок антропогенного втручання, розпочатого ще у 60-х роках", - пояснює Коноваленко.
Різко зупинити процес складно, тому зараз пріоритетом є відновлення водно-болотних угідь і повторне обводнення торфовищ Полісся. Уже реалізуються кілька проектів, спрямованих на це завдання, аби зменшити наслідки радянських експериментів і зберегти природний баланс.
Додамо, що загальна площа боліт, заболочених і перезволожених земель в Україні становить 6,57 млн га, з них осушено 3,1 млн га (1988 р.).
61% земельно-болотного фонду зосереджено в поліських областях: Волинська, Житомирська, Рівненська, Львівська, Чернігівська області. Лише 19% у лісостеповій групі, решта - у Карпатському регіоні.
Осушення земель Полісся призвело до пожеж на торфовищах (фото: Вікіпедія)
