Наслідки радянських експериментів: як осушення Полісся досі руйнує екосистеми

Неділя 17 серпня 2025 08:28
Наслідки радянських експериментів: як осушення Полісся досі руйнує екосистеми Осушування Полісся досі має негативні наслідки (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У 1960-х роках на Поліссі масово осушували землі та створювали іригаційні системи для розвитку сільського господарства. Наслідки цієї радянської політики Україна відчуває досі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівниця напряму "Вода" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко.

Осушення боліт на Поліссі

За словами гідролога, осушення боліт має довготривалий негативний вплив на екосистему: знищено численні водно-болотні угіддя, порушено природну регуляцію водного балансу у водозборах.

"Також почастішали пожежі на торфовищах - це прямий наслідок антропогенного втручання, розпочатого ще у 60-х роках", - пояснює Коноваленко.

Різко зупинити процес складно, тому зараз пріоритетом є відновлення водно-болотних угідь і повторне обводнення торфовищ Полісся. Уже реалізуються кілька проектів, спрямованих на це завдання, аби зменшити наслідки радянських експериментів і зберегти природний баланс.

Додамо, що загальна площа боліт, заболочених і перезволожених земель в Україні становить 6,57 млн га, з них осушено 3,1 млн га (1988 р.).

61% земельно-болотного фонду зосереджено в поліських областях: Волинська, Житомирська, Рівненська, Львівська, Чернігівська області. Лише 19% у лісостеповій групі, решта - у Карпатському регіоні.

undefinedОсушення земель Полісся призвело до пожеж на торфовищах (фото: Вікіпедія)

Читайте також про те, чи треба відновлювати Каховське водосховище і за яких умов це може статися.

Раніше ми писали про те, чому річки на півдні висихають та міліють і що з ними буде далі.

