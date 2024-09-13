Последствия могут быть в 2025 году. Как засуха в Украине повлияет на урожай и цены на продукты

Сложные погодные условия, в частности продолжительная засуха, не повлекли за собой значительное глобальное влияние на урожай в 2024 году, но последствия могут быть ощутимы уже в 2025-м. Это особенно касается озимых культур, наиболее уязвимых к изменениям климата.

Об этом заявил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в ходе дискуссии "Засуха и война, каким будет урожай в этом году, и как это повлияет на экономику", сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство аграрной политики и продовольствия .

Он отметил, что украинские агропредприятия смогли адаптироваться к новым условиям, обеспечив стабильное производство овощей, фруктов и ягод.

По его словам, хотя урожай зерновых и масличных снизился на 12% из-за жары, это не приведет к значительным скачкам цен, как это было в 2022 году, когда Украина временно потеряла контроль над частью Запорожской и Херсонской областей.

Однако, как отметил Высоцкий, слишком низких цен ожидать не стоит.

"Спрос на продукцию снизился, и рынок адаптировался к новым условиям. Будут межсезонные колебания, традиционно весной цены вырастут из-за хранения овощей и фруктов в хранилищах. Главный фактор, который будет влиять на цены, в том числе и на молокопродукты, - доступность электроэнергии", - объяснил он.

Из положительных прогнозов Высоцкий подчеркнул, что в Украине ожидается хороший урожай сахарной свеклы, что позволит полностью обеспечить внутренние потребности в сахаре и экспортировать излишки.

Он добавил, что, несмотря на некоторые потери урожая гречки, ее запасов хватит на удовлетворение внутреннего спроса.

Засуха 2024 года в Украине

Жара в Украине, отсутствие дождей в этом году сказалось на урожайности и сроках созревания отдельных овощей. В прошлом году ситуация была несколько лучше благодаря более благоприятным условиям. Какое влияние имеет такая ситуация на цены на овощи – читайте в материале РБК-Украина.

Ранее Минагрополитики прогнозировало потерю части урожая из-за засухи. Известно, что урожай ранних зерновых сократится на 5%, поздние культуры лишатся около 15%.