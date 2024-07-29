В Минагрополитики назвали потери урожая зерновых из-за жары

"Есть, к сожалению, и негативное влияние. Очевидно, что такие нетипично высокие температуры вызвали стресс растений и не могут пройти незамеченными", - сказал он.

По его словам, сейчас завершается сбор ранних зерновых культур, пшеницы и ячменя и других. "Здесь было влияние жары, но на такое кардинальное, пострадали на 10-15% юго-восточные регионы, уменьшилась урожайность. Но в центральных и северных регионах наоборот была больше, поэтому в среднем показатель по стране будет где-то на 5%", - рассказал глава министерства.

В то же время на позднюю группу, кукурузу, сою и подсолнечник влияние будет более значительным. "Выглядит так предварительно, что будет в большинстве регионов, не во всех, снижена урожайность. На сегодняшний день выглядит, что она будет меньше на 15%", - сказал Высоцкий.