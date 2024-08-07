Овощи на зиму. Ситуация с ценами на новый урожай и когда делать запасы
В августе созревает большинство овощей, которые традиционно закупают на зиму. В этом году запасы картофеля, капусты, лука, чеснока украинцам обойдутся дороже. К тому же на урожайность влияют погодные условия.
РБК-Украина рассказывает о ценах на овощи и стоит ли уже покупать их на зиму.
Содержание:
- Запасы к зиме: что можно купить заранее
- Погода влияет. Урожай овощей 2024
- Цены на овощи сейчас и будут ли дешевле
Запасы к зиме: что можно купить заранее
В наши дни овощи доступны в течение всего года, но в зависимости от сезона цены на них меняются. Поэтому многие покупатели в конце лета начинают делать закупки по наиболее выгодной стоимости – в сезон созревания и наибольшего предложения.
Хотя большинство видов агропродукции сложно хранить долго, овощи так называемого "борщевого набора" могут не портиться в течение многих месяцев.
Речь идет о картофеле, капусте, свекле, моркови, луке, чесноке. Главное условие для их длительного хранения – прохладное и сухое место, к примеру, подвал или погреб в доме.
Погода влияет. Урожай овощей 2024
Жаркая погода без дождей в этом году сказалась на урожайности и сроках созревания отдельных овощей.
Как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, плохие погодные условия повлияли на урожай капусты. Погода и сезонные факторы также задержали сбор лука.
Фото: урожай лука задержала жара в июле (freepik.com)
Портал EastFruit сообщает, что сейчас для лука период межсезонья, когда многие фермеры уже завершили реализацию имеющихся объемов репчатого лука. К уборке урожая более поздних сортов приступили только единичные хозяйства.
В то же время аналитики портала отмечают, что аномальная жара могла повлиять на качество и объем урожая и поздних сортов.
Жаркая погода ускорила сбор нового урожая картофеля. Украинские фермеры начали собирать картофель в июле, что в итоге привело к существенному увеличению предложения на рынке и снижению стоимости корнеплода.
Цены на овощи сейчас и будут ли дешевле
Начало августа ознаменовалось резким скачком цен на белокочанную капусту. Как говорит Татьяна Попович, это случилось из-за плохих погодных условий. По ее мнению, цены могут стабилизироваться в ближайшие недели, но значительного снижения не предполагается из-за сезонных факторов.
В прошлом году ситуация была несколько лучше из-за более благоприятных условий. Так, на рынке "Шувар" капуста в 2023 году стоила 7 грн/кг, сейчас цена составляет 19-20 грн/кг (оптовая).
Розничная стоимость в супермаркетах еще выше (в АТБ – 32,89 грн/кг; в "Сильпо" – 32,9 грн/кг; в Novus также 32,9 грн/кг).
Скриншот atbmarket.com
Цены на репчатый лук на рынке "Шувар" колеблются между 13-18 грн/кг (в прошлом году 14 грн/кг). Эксперт отмечает, что к осени значительного снижения цен не ожидается, хотя возможна определенная стабилизация.
Купить лук в сетях магазинов АТБ можно за 11,95 грн/кг; в "Сильпо" – 15,6 грн/кг;в Novus – 13,99 грн/кг.
Картофель на оптовом рынке стоит 10-16 грн/кг (в прошлом году в аналогичный период средняя цена составляла 8 грн/кг). Цены в магазинах колеблются от 15,8 до 23,5 грн/грн.
Производители не исключают дальнейшего снижения цен на картофель, если темпы сбыта этой продукции в ближайшее время не ускорятся, пишет EastFruit.
Фото: цены на картофель могут снизиться (freepik.com)
Морковь в этом году стоит дешевле. Оптовая цена на рынке "Шувар" составляет 12-15 грн/кг по сравнению с 17 грн/кг в прошлом году. Розничная стоимость в магазинах – в среднем на уровне 12 грн/кг, мытая морковь немного дороже – от 16 грн/кг.
В этом месяце стартует сбор урожая чеснока. По данным AgroPortal, украинские хозяйства суммарно могут собрать 1,5-2 тыс. тонн. Производство снижается, а цены на чеснок будут расти не только в Украине, но и в мире. Это связано со значительным удорожанием процессов выращивания. Минфин приводит среднюю стоимость чеснока на 1 августа в Украине – 165,8 грн/кг.
Оптовая цена на свеклу составляет 9-10 грн/кг. В магазинах ранний овощ можно купить за 12 грн/кг в среднем. В прошлом году цена равнялась 15 грн/кг.
При подготовке использовались: публикации порталов EastFruit и AgroPortal, данные о ценах на продукты сайта Минфин и сетей супермаркетов АТБ, Сильпо, Novus, комментарий руководительницы отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович.
Напомним, Минагрополитики прогнозирует потерю части урожая из-за сильной жары и засухи летом 2024. Урожай ранних зерновых сократится на 5%, поздние культуры потеряют около 15%.
Ранее Госстат сообщил, что производители продуктов в Украине за год подняли цены на 10%.