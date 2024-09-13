Наслідки можуть бути у 2025 році. Як посуха в Україні вплине на урожай та ціни на продукти

Складні погодні умови, зокрема тривала посуха, не спричинили значного глобального впливу на врожай у 2024 році, але наслідки можуть бути відчутними вже у 2025-му. Це особливо стосується озимих культур, які найбільш вразливі до змін клімату.

Про це заявив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький під час дискусії "Посуха та війна, яким буде врожай цьогоріч, і як це вплине на економіку", повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство аграрної політики та продовольства .

Він зазначив, що українські агропідприємства змогли адаптуватися до нових умов, забезпечивши стабільне виробництво овочів, фруктів та ягід.

За його словами, хоча врожай зернових та олійних знизився на 12% через спеку, це не призведе до значних стрибків цін, як це було у 2022 році, коли Україна тимчасово втратила контроль над частиною Запорізької та Херсонської областей.

Однак, як зазначив Висоцький, надто низьких цін не варто очікувати.

"Попит на продукцію знизився, і ринок адаптувався до нових умов. Будуть міжсезонні коливання, традиційно навесні ціни зростуть через зберігання овочів і фруктів у сховищах. Головний фактор, що впливатиме на ціни, в тому числі, і на молокопродукти, - доступність електроенергії", - пояснив він.

З позитивних прогнозів Висоцький підкреслив те, що в Україні очікується гарний врожай цукрових буряків, що дозволить повністю забезпечити внутрішні потреби в цукрі та експортувати надлишки.

Він додав, що попри деякі втрати врожаю гречки, її запасів вистачить на задоволення внутрішнього попиту.

Посуха 2024 року в Україні

Спека в Україні, відсутність дощів цьогоріч позначилася на врожайності та термінах дозрівання окремих овочів. Минулого року ситуація була дещо кращою завдяки сприятливішим умовам. Який вплив має така ситуація на ціни на овочі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Раніше Мінагрополітики прогнозувало втрату частини врожаю через посуху. Відомо, що врожай ранніх зернових скоротиться на 5%, пізні культури втратять близько 15%.