Наслідки можуть бути у 2025 році. Як посуха в Україні вплине на урожай та ціни на продукти
Складні погодні умови, зокрема тривала посуха, не спричинили значного глобального впливу на врожай у 2024 році, але наслідки можуть бути відчутними вже у 2025-му. Це особливо стосується озимих культур, які найбільш вразливі до змін клімату.
Про це заявив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький під час дискусії "Посуха та війна, яким буде врожай цьогоріч, і як це вплине на економіку", повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство аграрної політики та продовольства.
Він зазначив, що українські агропідприємства змогли адаптуватися до нових умов, забезпечивши стабільне виробництво овочів, фруктів та ягід.
За його словами, хоча врожай зернових та олійних знизився на 12% через спеку, це не призведе до значних стрибків цін, як це було у 2022 році, коли Україна тимчасово втратила контроль над частиною Запорізької та Херсонської областей.
Однак, як зазначив Висоцький, надто низьких цін не варто очікувати.
"Попит на продукцію знизився, і ринок адаптувався до нових умов. Будуть міжсезонні коливання, традиційно навесні ціни зростуть через зберігання овочів і фруктів у сховищах. Головний фактор, що впливатиме на ціни, в тому числі, і на молокопродукти, - доступність електроенергії", - пояснив він.
З позитивних прогнозів Висоцький підкреслив те, що в Україні очікується гарний врожай цукрових буряків, що дозволить повністю забезпечити внутрішні потреби в цукрі та експортувати надлишки.
Він додав, що попри деякі втрати врожаю гречки, її запасів вистачить на задоволення внутрішнього попиту.
Посуха 2024 року в Україні
Спека в Україні, відсутність дощів цьогоріч позначилася на врожайності та термінах дозрівання окремих овочів. Минулого року ситуація була дещо кращою завдяки сприятливішим умовам. Який вплив має така ситуація на ціни на овочі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Раніше Мінагрополітики прогнозувало втрату частини врожаю через посуху. Відомо, що врожай ранніх зернових скоротиться на 5%, пізні культури втратять близько 15%.
РБК-Україна повідомляло, що через спеку рівень води в річках знизився. Де ситуація найгірша - дізнайтеся у нашому матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.