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Оккупанты атаковали сразу две теплоэлектростанции ДТЭК

Украина, Четверг 11 апреля 2024 08:19
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Оккупанты атаковали сразу две теплоэлектростанции ДТЭК Фото: ТЭС ДТЭК атаковала РФ во время обстрела по Украине 11 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали сразу две теплоэлектростанции ДТЭК во время очередного массированного обстрела по Украине 11 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК, Силы обороны юга Украины.

"Серьезно повреждено оборудование предприятий", - говорится в сообщении ДТЭК.

После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования.

"По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – добавили в компании.

Как отметили в Силах обороны юга Украины, враг атаковал энергообъекты в Одесской и Запорожской областях.

В частности, в Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта.

"Пожар оперативно ликвидирован", - констатировали военные.

К тому же на рассвете враг массированно атаковал Украину разными типами ракет. В частности, по Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты из самолетов тактической авиации.

"Две ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но, к сожалению, есть и попадания. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется", - добавили в Силах обороны.

Как констатировали в ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны почти 170 раз.

Обстрел Украины

Российские оккупанты во время массированного воздушного удара по Украине 11 апреля, во время которого применили как дроны, так и ракеты, атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, в Киевской области поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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ДТЭК ТЭС
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