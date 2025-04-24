Наслідки атаки РФ на Київську область: пошкоджено будинки, є постраждалі
Російські окупанти цієї ночі здійснили комбіновану атаку по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкодження, пожежі, також є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської державної адміністрації Микола Калашника.
"Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці", - йдеться у повідомленні.
Також Микола Калашник поінформував, що за оновленою інформацією у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Крім того, пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту.
У Вишгородському районі через ворожу атаку пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості були ліквідовані.
Ще одну пожежу ліквідували пожежа в полі у Броварському районі.
"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - додав начальник КОВА.
Атака РФ на Україну
Нагадаємо, що цієї ночі ворог масовано атакував україну дронами та ракетами. Звуки вибухів лунали щонайменше у Києві, Харкові, Запоріжжі та Павлограді.
Найбільше внаслідок атаки РФ постраждали Київ і Харків. В обох містах було зафіксовано багато пошкоджень. Також внаслідок атаки є постраждалі.
Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.