Ночная атака РФ на Киев: обломки БпЛА упали в двух районах, возник пожар

Россия в ночь на 3 января в очередной раз атаковала Киев ударными дронами. Падение обломков зафиксировали в двух районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Вследствие вражеской атаки, предварительно есть падение обломков в Голосеевском районе. Все службы направляются на место", - написал в 05:37 начальник КГВА, Тимур Ткаченко.

Также он добавил, что воздушная тревога в городе продолжается, поэтому призвал киевлян находиться в укрытиях.

Через несколько минут Кличко подтвердил информацию о падении обломков, однако проинформировал, что пожара нет.

"Службы обследуют место", - добавил он.

Обновлено в 05:53

"В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается", - написал Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:52 сигнал тревоги до сих пор продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.