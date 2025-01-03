Ночная атака РФ на Киев: обломки БпЛА упали в двух районах, возник пожар
Россия в ночь на 3 января в очередной раз атаковала Киев ударными дронами. Падение обломков зафиксировали в двух районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.
"Вследствие вражеской атаки, предварительно есть падение обломков в Голосеевском районе. Все службы направляются на место", - написал в 05:37 начальник КГВА, Тимур Ткаченко.
Также он добавил, что воздушная тревога в городе продолжается, поэтому призвал киевлян находиться в укрытиях.
Через несколько минут Кличко подтвердил информацию о падении обломков, однако проинформировал, что пожара нет.
"Службы обследуют место", - добавил он.
Обновлено в 05:53
"В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается", - написал Ткаченко.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:52 сигнал тревоги до сих пор продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
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