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У Кабміні зробили важливу заяву про старт опалювального сезону

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Київ, Субота 30 липня 2022 19:50
У Кабміні зробили важливу заяву про старт опалювального сезону Фото: віце-прем'єр Олексій Чернишов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова у Вінниці.

За його словами, початок опалювального сезону планується на середину жовтня. І на рівні уряду прийнято рішення не підвищувати тарифи на тепло. А газ для населення буде поставлятися за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

"Верховна рада прийняла три закони, які фактично роблять можливим проходження опалювального сезону і забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично і економічно умови для цього створені", - зазначив Чернишов.

Він підкреслив, що нормативні показники температури не переглядатимуть.

"Мінімальний рівень температури, який повинен бути забезпечений, становить 18 градусів, не менше. Менше бути не може, більше так", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обов'язкової евакуації жителів Донецької області у зв'язку з тим, що в підконтрольній частині цього року не вдасться забезпечити опалювальний сезон.

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Олексій Чернишов Опалювальный сезон
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