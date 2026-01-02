ua en ru
"Насильственная" новогодняя ночь в Нидерландах: арестованы до 250 человек

Пятница 02 января 2026 01:56
"Насильственная" новогодняя ночь в Нидерландах: арестованы до 250 человек
Автор: Маловичко Юлия

Офицеры полиции Нидерландов назвали "насильственной" новогоднюю ночь после увиденного на вызовах: массовые беспорядки, пожары, нападения на работников экстренных служб и не только, все это происходило на праздник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DutchNews.

В итоге было арестовано около 250 человек во время "насильственной ночи". По меньшей мере два человека погибли, а другие, среди которых много детей, получили серьезные травмы от фейерверков.

"Почти все доступные силы полиции в Нидерландах были на службе. Это было действительно максимальное развертывание сил, которое продолжалось большую часть ночи", - заявил и.о. начальника полиции Виллем Паулиссен.

По его словам, влияние мощных фейерверков было "абсолютно разрушительным" в некоторых местах, и полицейские "видели и пережили ужасные вещи".

Также вскоре после полуночи номер экстренной службы 112 был перегружен из-за большого количества сообщений о пожарах.

Среди крупнейших инцидентов с огнем - пожары в церкви Вонделькерк в Амстердаме, в спортивном зале в Бедуме и магазине матрасов в Хиллегоме.

Министр юстиции страны Фоорт ван Остен заявил в социальных сетях, что полиция, пожарные и другие работники экстренных служб столкнулись с преднамеренной агрессией по всей стране, назвав эти нападения "неприемлемыми".

Например, только Амстердаме арестовали более полусотни человек за различные правонарушения. Медики "скорой" до трехсот раз ездили на вызовы, а пожарная служба - более трехсот раз. По сравнению с прошлым годом количество инцидентов значительно возросло, говорится в совместном заявлении города, полиции и прокуратуры.

Орган безопасности Роттердама-Рейнмонда заявил, что это была "безумно напряженная ночь" с рекордным количеством экстренных вызовов. Между полуночью и 3 часами ночи операторы обрабатывали в среднем семь вызовов 112 в минуту, а общее количество вызовов выросло более чем на 60%.

Медучреждения в новогоднюю ночь также столкнулись с наплывом пациентов. Например, центр лечения ожогов больницы в Гронингене принял 19 пациентов - это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, в том числе 10 детей в возрасте до 15 лет.

Другие крупные больницы, в частности в Гааге и Эйндховене, также сообщили о значительно большем количестве травм, связанных с фейерверками, тогда как некоторые центры заявили, что были загружены, но не перегружены.

В целом по всем Нидерландам пожарных вызвали почти 4300 раз, что на 4% больше, чем в прошлом году, и более чем на 16% больше, чем годом ранее.

Как мы сообщали, 1 января 2026 года в Амстердаме загорелась легендарная церковь Вонделькерк. Людей, которые проживали неподалеку от храма, пришлось эвакуировать из-за опасности возгорания их домов.

Отметим, массовые беспорядки во время празднования Нового года в Нидерландах случаются не впервые. Например, в 2024 году также было арестовано более 200 человек по всей стране во время празднований.

