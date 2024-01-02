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В Нидерландах в новогоднюю ночь произошли массовые беспорядки, арестовали более 200 человек

Нидерланды, Вторник 02 января 2024 01:55
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В Нидерландах в новогоднюю ночь произошли массовые беспорядки, арестовали более 200 человек Фото: полиция Нидерландов в новогоднюю ночь арестовала более 200 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Полиция Нидерландов арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в ходе беспорядков в нескольких городах в Нидерландах полиция была атакована фейерверками и камнями. Десятки правоохранителей получили ранения.

Полиция в Роттердаме заявила, что там было подожжено более 100 автомобилей и других транспортных средств, тогда как в Амстердаме, Гааге и других городах для разгона жестоких толп требовались отряды спецназа.

Спецназовцев также использовали по всей стране для помощи пожарным бригадам, подвергшимся нападению с фейерверками, когда они пытались потушить многочисленные пожары.

В городе Гарлем 19-летний мужчина скончался от травм, полученных в результате инцидента с фейерверками незадолго до полуночи в воскресенье, сообщила полиция.

Теракты в Европе на Рождество

Комиссар по внутренним делам Европейского Союза Льва Йоханссон заявляла о значительном риске террористических атак в европейских странах в период рождественских праздников.

Она связала эти угрозы с влиянием ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с продолжающимися боевыми действиями между Израилем и организацией ХАМАС.

Немецкие СМИ сообщали, что исламистская террористическая ячейка планировала несколько нападений в Кельне, Вене и Мадриде. Целью могли стать рождественские церковные службы.

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