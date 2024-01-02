В Нидерландах в новогоднюю ночь произошли массовые беспорядки, арестовали более 200 человек
Полиция Нидерландов арестовала более 200 человек в новогоднюю ночь во время беспорядков по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что в ходе беспорядков в нескольких городах в Нидерландах полиция была атакована фейерверками и камнями. Десятки правоохранителей получили ранения.
Полиция в Роттердаме заявила, что там было подожжено более 100 автомобилей и других транспортных средств, тогда как в Амстердаме, Гааге и других городах для разгона жестоких толп требовались отряды спецназа.
Спецназовцев также использовали по всей стране для помощи пожарным бригадам, подвергшимся нападению с фейерверками, когда они пытались потушить многочисленные пожары.
В городе Гарлем 19-летний мужчина скончался от травм, полученных в результате инцидента с фейерверками незадолго до полуночи в воскресенье, сообщила полиция.
Теракты в Европе на Рождество
Комиссар по внутренним делам Европейского Союза Льва Йоханссон заявляла о значительном риске террористических атак в европейских странах в период рождественских праздников.
Она связала эти угрозы с влиянием ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с продолжающимися боевыми действиями между Израилем и организацией ХАМАС.
Немецкие СМИ сообщали, что исламистская террористическая ячейка планировала несколько нападений в Кельне, Вене и Мадриде. Целью могли стать рождественские церковные службы.
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