Прям во время Нового года: в Амстердаме загорелась историческая церковь Вонделькерк

Информация о пожаре поступила в ночь на 1 января примерно в 00:45. Было сказано о пожаре в столетней церкви, расположенной на улице Вондельстраат в столице Нидерландов. После получения информации на место происшествия прибыли аварийные службы.

Пожар первоначально начался на крыше церкви и в кратчайшие сроки охватил все здание. На видео распространенных в соцсетях видно, насколько пожар масштабный.

Представителей пожарной службы заявил около 02:45 утра, что предпринимаются все усилия, чтобы "спасти то, что еще уцелело".

"Но да, вы все еще можете видеть ветер, пламя, искры. Сейчас мы действительно сосредоточены на спасения того, что еще стоит. Но это происходит очень быстро", - сказал он.

Также представитель сказал, что "башня рухнула и упала посреди церкви, в результате чего загорелись еще несколько частей здания.

О чем предупредили людей

В связи с пожаром местные власти поставили безопасность населения на первое место. Управление по чрезвычайным ситуациям Амстердама, которое отвечает за работу экстренных служб, выпустили предупреждение для жителей непосредственно зоны пожара.

В предупреждении людям было рекомендовано держать окна и двери закрытыми и избежать мест с сильным задымлением, поскольку искры от старой древесины представляли угрозу для близлежащих зданий и пешеходов.

Таким образом, непредсказуемость пожара привела к срочной эвакуации. Мэр Амстердама Фемке Хальсема подтвердила, что несколько домов в непосредственной близости от улицы Вондельстраат были эвакуированы, поскольку конструкция церкви, которая обрушилась, представляла серьезную угрозу общественной безопасности.

Как пишут СМИ, пожарные и сотрудники экстренных служб работали всю ночь, чтобы взять ситуацию под контроль и предотвратить его распространение в жилые районы.