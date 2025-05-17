Турция предложила обмен, чтобы сдвинуть с места переговоры Украины и РФ, - CNN

Турция предложила провести обмен пленными, когда переговоры Украины и РФ в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Турецкий чиновник рассказал изданию, что переговоры между Украиной и Россией в пятницу были "более позитивными, чем ожидалось", а стороны воздержались от "обвинительных формулировок".

"В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории - детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение", - отметил чиновник.

По его словам, российской делегации "казалось, нужно было меньше консультироваться, чем украинцам".

"Это две стороны, которые садятся за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как их потребность найти выход", - прокомментировал переговоры турецкий собеседник CNN.