Наши солдаты продолжают движение вперед: Резников показал осеннее наступление ВСУ

В Украине показали осеннюю офензиву украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. За это время военные деоккупировали множество населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Осенняя офензима украинской армии изо дня в день", - говорится в сообщении.
Резников заявил, что украинское контрнаступление это лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи.
"Пока "российский парламент" пьянеет от напрасных попыток аннексии, наши солдаты продолжают движение вперед", - добавил министр.
Напомним, что украинские военные освободили шесть населенных пунктов в Луганской области.
Также в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.
Стало известно, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали более полусотни населенных пунктов.
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