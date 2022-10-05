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Наши солдаты продолжают движение вперед: Резников показал осеннее наступление ВСУ

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине показали осеннюю офензиву украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. За это время военные деоккупировали множество населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Осенняя офензима украинской армии изо дня в день", - говорится в сообщении.

Резников заявил, что украинское контрнаступление это лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи.

"Пока "российский парламент" пьянеет от напрасных попыток аннексии, наши солдаты продолжают движение вперед", - добавил министр.

Напомним, что украинские военные освободили шесть населенных пунктов в Луганской области.

Также в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.

Стало известно, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали более полусотни населенных пунктов.

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